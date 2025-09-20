Journées européennes du patrimoine à Cheminon Cheminon Cheminon

Journées européennes du patrimoine à Cheminon 20 et 21 septembre Cheminon Marne

Entrée gratuite. Contribution de 10 € pour dédicacer une tuile (au profit de la Fondation du patrimoine).

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les 20 et 21 septembre, de 10h à 17h, Cheminon participe aux Journées européennes du patrimoine. Deux lieux à découvrir : les Halles et l’église, avec la participation et l’animation de l’atelier Buguet Fils, du Conseil municipal et du Comité des fêtes.

Une animation originale est proposée : pour une contribution de 10 €, chacun pourra dédicacer une tuile qui sera posée sur la toiture. Les fonds récoltés seront reversés à la Fondation du patrimoine.

Découverte des Halles et de l’église de Cheminon, avec animations et participation des habitants.