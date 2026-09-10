Journées européennes du patrimoine à Conques, L’Office de tourisme de Conques, Conques-en-Rouergue

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine à Conques 19 et 20 septembre L’Office de tourisme de Conques Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Visite guidée exceptionnelle de la chapelle St-Roch pour les Journées européennes du patrimoine les 19 & 20 septembre 2026 (sur inscription – rendez-vous à la chapelle) ; visites abbatiale et thématiques (horaires variables selon les jours).

Une riche programmation vous attend : La chapelle St-Roch et des visites guidées à horaires variables

Thème 2026 : Photographie et patrimoine

Une occasion de découvrir un joyau caché à Conques, la chapelle St-Roch et ses peintures murales du XVIe siècle avec une vue imprenable sur le village médiéval de Conques !

Visite de la chapelle St-Roch

Samedi 19 septembre 2026

Entrée libre de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30

Dimanche 20 septembre 2026

Entrée libre de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h

Visite guidée gratuite toutes les heures (sur inscription au 05 65 72 85 00). Notre guide vous retrouve sur place.

Situation de la chapelle St-Roch : Au bas de la rue Charlemagne (10 min à pied depuis le parvis de l’abbatiale ; rue en pente depuis le centre du village) ou à 5 minutes à pied depuis le faubourg de Conques. Bon niveau de marche requis.

Pour les autres visites guidées de Conques programmées (payantes) :

Point de départ des visites devant le musée J-Fau

Samedi 19 septembre :

10h30 et 15h30 : Visite guidée des Tribunes de l’abbatiale – chapiteaux et vitraux de Pierre Soulages (accès à partir de 12 ans ; tarif 5€/adulte; 3€/ado)

11h30 : Visite découverte « Conques hier et aujourd’hui, une visite du village en image » (tarif 5€/adulte; 3€/enfant)

14h30 : Visite de l’abbatiale et du tympan du Jugement dernier (tarif 5€/adulte; 3€/enfant)

Dimanche 20 septembre

14h30 : Visite découverte « Conques hier et aujourd’hui, une visite du village en image » (tarif 5€/adulte; 3€/enfant)

15h30 : Visite guidée des Tribunes de l’abbatiale – chapiteaux et vitraux de Pierre Soulages (accès à partir de 12 ans ; tarif 5€/adulte; 3€/ado)

16h30 : Visite de l’abbatiale et du tympan du Jugement dernier (tarif 5€/adulte; 3€/enfant)

journees-europeennes-du-patrimoine-2026

L’Office de tourisme de Conques 12320 CONQUES-EN-ROUERGUE Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-conques.fr/fr/tourisme-durable/f_journees-du-patrimoine-conques-4402 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0565728500 »}] [{« link »: « https://www.chemins-compostelle.com/?attachment_id=378963 »}]

Visite guidée exceptionnelle de la chapelle St-Roch pour les Journées européennes du patrimoine les 19 & 20 septembre 2026 (sur inscription – rendez-vous à la chapelle) ; visites abbatiale et thémati… Aveyron Occitanie