Journées européennes du patrimoine à Conques, L’Office de tourisme de Conques, Conques-en-Rouergue
samedi 19 septembre 2026 · L'Office de tourisme de Conques · Conques-en-Rouergue
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine à Conques 19 et 20 septembre L’Office de tourisme de Conques Aveyron
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Visite guidée exceptionnelle de la chapelle St-Roch pour les Journées européennes du patrimoine les 19 & 20 septembre 2026 (sur inscription – rendez-vous à la chapelle) ; visites abbatiale et thématiques (horaires variables selon les jours).
Une riche programmation vous attend : La chapelle St-Roch et des visites guidées à horaires variables
Thème 2026 : Photographie et patrimoine
Une occasion de découvrir un joyau caché à Conques, la chapelle St-Roch et ses peintures murales du XVIe siècle avec une vue imprenable sur le village médiéval de Conques !
Visite de la chapelle St-Roch
Samedi 19 septembre 2026
Entrée libre de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30
Dimanche 20 septembre 2026
Entrée libre de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h
Visite guidée gratuite toutes les heures (sur inscription au 05 65 72 85 00). Notre guide vous retrouve sur place.
Situation de la chapelle St-Roch : Au bas de la rue Charlemagne (10 min à pied depuis le parvis de l’abbatiale ; rue en pente depuis le centre du village) ou à 5 minutes à pied depuis le faubourg de Conques. Bon niveau de marche requis.
Pour les autres visites guidées de Conques programmées (payantes) :
Point de départ des visites devant le musée J-Fau
Samedi 19 septembre :
10h30 et 15h30 : Visite guidée des Tribunes de l’abbatiale – chapiteaux et vitraux de Pierre Soulages (accès à partir de 12 ans ; tarif 5€/adulte; 3€/ado)
11h30 : Visite découverte « Conques hier et aujourd’hui, une visite du village en image » (tarif 5€/adulte; 3€/enfant)
14h30 : Visite de l’abbatiale et du tympan du Jugement dernier (tarif 5€/adulte; 3€/enfant)
Dimanche 20 septembre
14h30 : Visite découverte « Conques hier et aujourd’hui, une visite du village en image » (tarif 5€/adulte; 3€/enfant)
15h30 : Visite guidée des Tribunes de l’abbatiale – chapiteaux et vitraux de Pierre Soulages (accès à partir de 12 ans ; tarif 5€/adulte; 3€/ado)
16h30 : Visite de l’abbatiale et du tympan du Jugement dernier (tarif 5€/adulte; 3€/enfant)
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Visite guidée exceptionnelle de la chapelle St-Roch pour les Journées européennes du patrimoine les 19 & 20 septembre 2026 (sur inscription – rendez-vous à la chapelle) ; visites abbatiale et thémati… Aveyron Occitanie
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