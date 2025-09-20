Journées européennes du patrimoine à Couriot Musée de la mine Couriot Musée de la mine Saint-Étienne

Journées européennes du patrimoine à Couriot Musée de la mine Couriot Musée de la mine Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine à Couriot Musée de la mine

Couriot Musée de la mine 3 boulevard Franchet d’Esperey Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Couriot, un patrimoine pour tous.

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le musée de la mine d’une autre façon au travers de contes, de chansons, d’expériences sensorielles, de photos.

.

Couriot Musée de la mine 3 boulevard Franchet d’Esperey Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 43 83 23 museemine@saint-etienne.fr

English :

Couriot, heritage for all.

During the European Heritage Days, come and discover the mine museum in a different way, through stories, songs, sensory experiences and photos.

German :

Couriot, ein Kulturerbe für alle.

Entdecken Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes das Bergwerksmuseum auf eine andere Art und Weise mithilfe von Geschichten, Liedern, Sinneserfahrungen und Fotos.

Italiano :

Couriot, patrimonio per tutti.

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire il museo della miniera in modo diverso attraverso storie, canzoni, esperienze sensoriali e fotografie.

Espanol :

Couriot, patrimonio para todos.

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir el museo de la mina de una manera diferente a través de cuentos, canciones, experiencias sensoriales y fotos.

L’événement Journées européennes du patrimoine à Couriot Musée de la mine Saint-Étienne a été mis à jour le 2025-07-10 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès