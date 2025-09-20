Journées européennes du patrimoine à Couriot Musée de la mine Couriot Musée de la mine Saint-Étienne
Journées européennes du patrimoine à Couriot Musée de la mine Couriot Musée de la mine Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine à Couriot Musée de la mine
Couriot Musée de la mine 3 boulevard Franchet d’Esperey Saint-Étienne Loire
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Couriot, un patrimoine pour tous.
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le musée de la mine d’une autre façon au travers de contes, de chansons, d’expériences sensorielles, de photos.
Couriot Musée de la mine 3 boulevard Franchet d’Esperey Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 43 83 23 museemine@saint-etienne.fr
English :
Couriot, heritage for all.
During the European Heritage Days, come and discover the mine museum in a different way, through stories, songs, sensory experiences and photos.
German :
Couriot, ein Kulturerbe für alle.
Entdecken Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes das Bergwerksmuseum auf eine andere Art und Weise mithilfe von Geschichten, Liedern, Sinneserfahrungen und Fotos.
Italiano :
Couriot, patrimonio per tutti.
Durante le Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire il museo della miniera in modo diverso attraverso storie, canzoni, esperienze sensoriali e fotografie.
Espanol :
Couriot, patrimonio para todos.
Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir el museo de la mina de una manera diferente a través de cuentos, canciones, experiencias sensoriales y fotos.
