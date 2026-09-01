Journées Européennes du Patrimoine à Cusey Cusey

Informations pratiques

Cusey

Journées Européennes du Patrimoine à Cusey

Église Saint-Julien Cusey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

Visite libre ou guidée

Les églises des 3 villages seront ouvertes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

– Église Saint-Julien de Cusey

Construite en 1841, l’église présente une rotonde particulière. Elle comporte également trois autels des XVIIIe et XIXe siècles, dont deux sont protégés au titre des Monuments Historiques.

– Église Saint-Pierre de Montormentier

Datée de la fin du XIe, début du XIIe siècle, l’église abrite la chapelle funéraire de Trestondam. Fondée en 1467, elle est inscrite au titre des Monuments Historiques et renferme une magnifique dalle funéraire parfaitement conservée.

– Église Sainte-Marthe de Percey-le-Petit

Construite en 1863, l’église est décorée de magnifiques vitraux qui viennent d’être restaurés. Venez découvrir comment cette humble église a été décorée par les célèbres ateliers Mauvernay qui ont illuminé plus de 2200 édifices, dont les cathédrales de Lodève et Béziers.

Visite libre, gratuite et en accès libre samedi 19 et dimanche 20 septembre

Rendez-vous dans les villages pour découvrir certains éléments du patrimoine l’écluse 22 et le pont canal à Cusey ; la fontaine du matelot à Montormentier ; le lavoir et le séquoia géant à Percey-le-Petit.

Animation

Projection du film L’homme qui a sauvé Londres sur Michel Hollard et le réseau AGIR durant la seconde guerre mondiale. Grâce à Arthur et Charlotte Vrignon, éclusiers et premiers membres de ce réseau de résistance, l’écluse 22 a ainsi ouvert une voie vers la liberté.

La projection sera suivie du verre de l’amitié.

Dimanche 20 septembre à 16h Gratuit, RDV Église de Montormentier .

Église Saint-Julien Cusey 52190 Haute-Marne Grand Est nostroisvillages@gmail.com

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Cusey Cusey a été mis à jour le 2026-08-31 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne