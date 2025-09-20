Journées Européennes du Patrimoine à Elusa EAUZE Eauze

EAUZE Allée Julien Laudet Eauze Gers

Tarif :

Date :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les guides vous dévoileront tous les mystères des trois sites d’Elusa Capitale Antique à travers leurs visites passionnantes.

Des ateliers sont également proposés pour les petits et grands, à partir de 7 ans.

EAUZE Allée Julien Laudet Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 62 09 71 38 contact@elusa.fr

English :

For the European Heritage Days, our guides will be revealing all the mysteries of the three sites of Elusa Capitale Antique with their fascinating tours.

Workshops are also on offer for young and old, aged 7 and over.

German :

An den Europäischen Tagen des Kulturerbes enthüllen die Fremdenführer auf ihren spannenden Touren alle Geheimnisse der drei Stätten von Elusa, der antiken Hauptstadt.

Außerdem werden Workshops für Groß und Klein ab 7 Jahren angeboten.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, le nostre guide sveleranno tutti i misteri dei tre siti di Elusa, l’Antica Capitale, con le loro affascinanti visite guidate.

Sono previsti anche laboratori per grandi e piccini, dai 7 anni in su.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, nuestros guías desvelarán todos los misterios de los tres yacimientos de Elusa, la Antigua Capital, con sus fascinantes recorridos.

También hay talleres para grandes y pequeños, a partir de 7 años.

