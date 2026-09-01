Journées Européennes du Patrimoine à Elusa EAUZE Eauze

Informations pratiques

Eauze

Journées Européennes du Patrimoine à Elusa

EAUZE Allée Julien Laudet Eauze Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les guides vous dévoileront tous les mystères des trois sites d’Elusa Capitale Antique à travers leurs visites passionnantes.

Des ateliers sont également proposés pour les petits et grands.

Les visites guidées du week-end

Musée archéologique d’Eauze : 14h

Villa Gallo-Romaine de Séviac : 15h30

Domus Cieutat d’Eauze : 16h

Les ateliers :

Samedi et dimanche, 14h/18h : atelier Bulla (pendentif) à la Domus Cieutat (à partir de 8 ans). Réservation au 05 62 09 71 38.

Dimanche, 15h/18h : atelier Archéologue en herbe à la Villa Gallo-romaine de Séviac (à partir de 9 ans). Sans réservation.

Visites et animations gratuites .

EAUZE Allée Julien Laudet Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 62 09 71 38 contact@elusa.fr

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English :

For European Heritage Days, guides will reveal all the mysteries of the three sites of Elusa, the Ancient Capital, through their fascinating tours.

Workshops are also available for visitors of all ages.

Guided tours this weekend

Eauze Archaeological Museum: 2:00 p.m.

Gallo-Roman Villa of Séviac: 3:30 p.m.

Domus Cieutat in Eauze: 4:00 p.m.

Workshops:

Saturday and Sunday, 2:00 p.m.–6:00 p.m.: Bulla (pendant) workshop at the Domus Cieutat (ages 8 and up). Reservations at 05 62 09 71 38.

Sunday, 3:00 PM–6:00 PM: “Budding Archaeologist” workshop at the Gallo-Roman Villa in Sévia (ages 9 and up). No reservation required.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Elusa Eauze a été mis à jour le 2026-09-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65