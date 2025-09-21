Journées Européennes du Patrimoine à Evron Place de la Basilique Évron

Visite guidée de la Basilique

Venez découvrir les trésors cachés de la Basilique Notre-Dame de l’Epine d’Evron !

Joyau architectural du Moyen-Age, elle allie les styles gothiques et roman, ce qui lui confère tout son charme. L’origine de la construction de cette Basilique est fondée sur une légende du 7ème siècle. Venez-la découvrir avec un guide !

Départ Parvis de la Basilique. Gratuit. Places limitées

Visite organisée par le service Patrimoine de la Ville d’Evron. .

Place de la Basilique Basilique Notre Dame de l’Epine Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

