Journées Européennes du Patrimoine à Eygalières Eygalières

Journées Européennes du Patrimoine à Eygalières
Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 19h. Village d’Eygalières Eygalières Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20
Découvrez le village d’Eygalières lors des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre !
Organisé par l’association Les Amis du Vieil Eygalières
Au programme de ces Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Eygalières
• Ouverture des monuments
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 10h à 19h
– Chapelle Saint-Sixte
– Ancienne Église Saint-Laurent (dans le vieux village)
– Chapelle des Pénitents & Musée Maurice Pezet (musée d’histoire locale) .
Village d’Eygalières Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 03 ave.eygalieres@gmail.com
English :
Discover the village of Eygalières during the European Heritage Days, on Saturday 20 and Sunday 21 September!
German :
Entdecken Sie das Dorf Eygalières während der Europäischen Tage des Kulturerbes, Samstag, 20. und Sonntag, 21. September!
Italiano :
Scoprite il villaggio di Eygalières durante le Giornate Europee del Patrimonio sabato 20 e domenica 21 settembre!
Espanol :
Descubra el pueblo de Eygalières durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre
