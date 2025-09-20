Journées Européennes du Patrimoine à Eygalières Eygalières

Découvrez le village d’Eygalières lors des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre !

Au programme de ces Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Eygalières



• Ouverture des monuments

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 10h à 19h

– Chapelle Saint-Sixte

– Ancienne Église Saint-Laurent (dans le vieux village)

– Chapelle des Pénitents & Musée Maurice Pezet (musée d’histoire locale) .

English :

Discover the village of Eygalières during the European Heritage Days, on Saturday 20 and Sunday 21 September!

German :

Entdecken Sie das Dorf Eygalières während der Europäischen Tage des Kulturerbes, Samstag, 20. und Sonntag, 21. September!

Italiano :

Scoprite il villaggio di Eygalières durante le Giornate Europee del Patrimonio sabato 20 e domenica 21 settembre!

Espanol :

Descubra el pueblo de Eygalières durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre

