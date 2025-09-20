JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE A FAYL-BILLOT Fayl-Billot

MAISON DE LA VANNERIE

La Maison de la Vannerie (poutres et escaliers du bâtiment du XVIᵉ siècle) propose une approche historique, culturelle et technique des collections de l’École nationale d’osiériculture et de vannerie, ainsi que des créations d’art, des outils, et quatre documentaires d’une durée totale de 30 minutes.

BOIS BANAL

À partir du XVIIIe siècle, le site fut aménagé en promenade préromantique, avec escaliers de pierre, mais aussi bancs et grottes de repos creusés dans le gré. Les dates présentes sur deux ouvrages, 1765 et 1778 en font, selon les connaissances actuelles, le plus ancien parc de ce type daté du département.

ÉGLISE HAUTE NOTRE-DAME-EN-SA-NATIVITÉ

L’église Notre-Dame-en-sa-Nativité de Fayl-Billot a succédé en 1869 à l’ancienne église du XVIe siècle. Sa construction a mobilisé les dons des habitants de la commune et obtenu le soutien de Monseigneur Georges Darboy, archevêque de Paris et natif de Fayl-Billot.

ÉGLISE BASSE NOTRE-DAME-EN-SA-NATIVITÉ

Cette église, construite au pied du bourg, était dès 1260 l’église priorale et paroissiale de Fayl-Billot. Il subsiste le choeur et l’abside polygonale de style gothique flamboyant du XIVᵉ siècle.

Fayl-Billot Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 19 62 fayl-billot@attractivite52.fr

