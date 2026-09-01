Journées Européennes du patrimoine à Gauriac Mairie de Gauriac Gauriac
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Gauriac · Gauriac
Informations pratiques
Gauriac
Journées Européennes du patrimoine à Gauriac
Mairie de Gauriac 7 Route de la Gabare Gauriac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La commune de Gauriac organise de nombreuses visites et activités et conférences pour les Journées du Patrimoine !
Au programme :
Le 19 et 20 septembre : Porte ouverte à l’église de Gauriac de 10h à 14h.
Le 19 et 20 septembre de 14h à 18h : Visite guidée du site militaire du Mugron (Parking Roque de Thau).
Le 19 septembre à 19h : Conférence sur les sous-marins poseurs de mines.
Le 20 septembre à 9h : Rallye pédestre patrimonial, par l’association du patrimoine de sauvegarde Gauriacais. Le village conté de Gauriac au fil des ans et de l’estuaire. (Sur inscription au : 05.57.64.80.08). .
Mairie de Gauriac 7 Route de la Gabare Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09
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English : Journées Européennes du patrimoine à Gauriac
L’événement Journées Européennes du patrimoine à Gauriac Gauriac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Blaye
À voir aussi à Gauriac (Gironde)
- Visite du site militaire du Mugron, Roque de Thau, Gauriac 19 septembre 2026
- TERRE ! Scènes d’été Gauriac 19 septembre 2026