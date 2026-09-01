Journées Européennes du patrimoine à Gauriac Mairie de Gauriac Gauriac

Informations pratiques

Gauriac

Journées Européennes du patrimoine à Gauriac

Mairie de Gauriac 7 Route de la Gabare Gauriac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La commune de Gauriac organise de nombreuses visites et activités et conférences pour les Journées du Patrimoine !

Au programme :

Le 19 et 20 septembre : Porte ouverte à l’église de Gauriac de 10h à 14h.

Le 19 et 20 septembre de 14h à 18h : Visite guidée du site militaire du Mugron (Parking Roque de Thau).

Le 19 septembre à 19h : Conférence sur les sous-marins poseurs de mines.

Le 20 septembre à 9h : Rallye pédestre patrimonial, par l’association du patrimoine de sauvegarde Gauriacais. Le village conté de Gauriac au fil des ans et de l’estuaire. (Sur inscription au : 05.57.64.80.08). .

Mairie de Gauriac 7 Route de la Gabare Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

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English : Journées Européennes du patrimoine à Gauriac

L’événement Journées Européennes du patrimoine à Gauriac Gauriac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Blaye