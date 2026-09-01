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Journées Européennes du patrimoine à Gauriac Mairie de Gauriac Gauriac

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Gauriac · Gauriac

Journées Européennes du patrimoine à Gauriac Mairie de Gauriac Gauriac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Gauriac
Adresse
7 Route de la Gabare
Ville
33710 Gauriac
Département
Gironde
Tarif

Gauriac

Journées Européennes du patrimoine à Gauriac

Mairie de Gauriac 7 Route de la Gabare Gauriac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

La commune de Gauriac organise de nombreuses visites et activités et conférences pour les Journées du Patrimoine !

Au programme :
Le 19 et 20 septembre : Porte ouverte à l’église de Gauriac de 10h à 14h.
Le 19 et 20 septembre de 14h à 18h : Visite guidée du site militaire du Mugron (Parking Roque de Thau).
Le 19 septembre à 19h : Conférence sur les sous-marins poseurs de mines.
Le 20 septembre à 9h : Rallye pédestre patrimonial, par l’association du patrimoine de sauvegarde Gauriacais. Le village conté de Gauriac au fil des ans et de l’estuaire. (Sur inscription au : 05.57.64.80.08).   .

Mairie de Gauriac 7 Route de la Gabare Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 

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English : Journées Européennes du patrimoine à Gauriac

L’événement Journées Européennes du patrimoine à Gauriac Gauriac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Blaye

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