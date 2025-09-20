Journées Européennes du patrimoine à Générac Epicerie de Générac Générac

Epicerie de Générac 12 Lieu-dit Le Bourg Générac Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 visite libre de l’église et parcours découverte du bourg

Profitez d’une visite libre de l’église pour découvrir une exposition d’objets et d’écrits anciens, témoins d’une vie religieuse et du patrimoine local.

Complétez votre visite par un parcours découverte en autonomie dans le bourg un circuit ponctué d’étapes pour mieux comprendre l’histoire, l’architecture et les traditions du village. .

