Journées européennes du patrimoine à Hajangoua (CADEMA) hajangoua Hajangoua

Journées européennes du patrimoine à Hajangoua (CADEMA)

Samedi 20 septembre, 08h00 hajangoua Mayotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

La CADEMA vous invite à vivre une journée exceptionnelle autour du patrimoine, des savoir-faire et des traditions locales, en parallèle du marché mensuel d’Hajangoua.

8h00 – 8h15 : Rendez-vous sur la plage d’Iloni pour le départ d’une balade guidée. Vous longerez la plage de Bonne Marée et sa fontaine, avant de rejoindre les vestiges de l’ancienne usine sucrière. Ce parcours commenté vous plongera dans l’histoire de ce site emblématique. Le retour se fera vers le marché couvert d’Hajangoua.

9h30 – 12h30 : Sous la halle du marché couvert, place aux ateliers pédagogiques et artisanaux pour petits et grands. Vous pourrez découvrir le tressage avec les associations Tsissiria-Hazi et L’Île aux Nids d’Iloni, mais aussi participer à des activités ludiques et formatrices :

• Construction de maquettes de cases traditionnelles en bambou ou en falé,

• Initiation au tressage de feuilles de coco utilisées pour les toitures,

• Atelier « Dessine ta maison de rêve » inspiré de l’architecture locale,

• Construction d’un mur avec des matériaux naturels.

️ 10h45 – 11h30 : Ne manquez pas la visite guidée du village historique d’Hajangoua, pour découvrir son rôle dans la mémoire et l’histoire de Mayotte.

️ Toute la matinée : Vous aurez également accès au marché artisanal et agricole, un espace convivial pour échanger avec producteurs et artisans, découvrir des produits locaux et apprécier la richesse des savoir-faire traditionnels.

12h30 – 13h30 : La journée se terminera par une collation déjeunatoire préparée à base de produits locaux et traditionnels, à partager dans une ambiance conviviale.

Lieu : Hajangoua – marché couvert et alentours

Ouvert à toutes et à tous – Entrée libre

Cette journée est l’occasion parfaite pour (re)découvrir le patrimoine culturel et naturel de notre territoire, apprendre en famille ou entre amis, et partager un moment unique autour des traditions qui font l’identité de Mayotte.

hajangoua 1700 Rte de L’Est, Dembéni 97660, Mayotte Hajangoua 97660 Mayotte Mayotte

cadema