Journées européennes du patrimoine à Hure exposition « Hure d’hier et d’aujourd’hui », visite de l’église et des mosaïques gallo-romaines Salle communale Hure samedi 20 septembre 2025.

Salle communale 12 rue de l’église Hure Gironde

La visite de l’exposition de la salle communale est libre. Des expositions photos seront organisées en parallèle. L’église sera ouverte à la visite vous pourrez y découvrir le patrimoine architectural et ses tenues. Des visites organisées auront lieu pour la découverte des mosaïques gallo-romaines. .

Salle communale 12 rue de l’église Hure 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 06 13 mairie@hure.fr

