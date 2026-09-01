Journées Européennes du Patrimoine à Jouy-sous-Thelle Jouy-sous-Thelle

Informations pratiques

Jouy-sous-Thelle

Journées Européennes du Patrimoine à Jouy-sous-Thelle

57 rue Saint-Michel Jouy-sous-Thelle Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À JOUY-SOUS-

THELLE — 19 & 20 septembre 2026 —

ENTRÉE GRATUITE

Cette année, la commune de Jouy-sous-Thelle vous invite à (re)découvrir et faire vivre son patrimoine.

LE VILLAGE DES POTIERS de 10h30 à 16h30

Dans la cour de la mairie

Venez mettre les mains dans l’argile ! Création de poteries, reconstitution de céramiques selon les techniques des archéologues, présentation de céramiques issues des fouilles de la région et atelier peinture un espace ludique et familial pour petits et grands.

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL — 16h

Partez à la découverte de ce monument majeur de Jouy-sous-Thelle, érigé au XVIe siècle. Au cours d’une visite commentée d’une heure, découvrez son architecture, son histoire et les enjeux liés à la préservation de ce patrimoine de pierre qui a, au cours de son histoire, fait face à de nombreux dangers.

VISITE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA CHAIRE À LOUP — 17h

Perdue au milieu des champs, cette petite chapelle atypique témoigne de l’histoire du territoire et des e?orts entrepris pour sauver notre patrimoine. Découvrez l’histoire de l’édifice ainsi que le site archéologique qui l’accompagne.

SPECTACLE VIVANT — 18h, à la Chaire à Loup

Pour clôturer cette journée, laissez-vous transporter dans l’Antiquité !

Une représentation théâtrale tout public fera revivre, le temps d’un

spectacle, ses histoires, ses mythes et son théâtre.

Toutes les animations, visites et le spectacle sont gratuits !

Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2026 à Jouy-sous-Thelle

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À JOUY-SOUS-

THELLE — 19 & 20 septembre 2026 —

ENTRÉE GRATUITE

Cette année, la commune de Jouy-sous-Thelle vous invite à (re)découvrir et faire vivre son patrimoine.

LE VILLAGE DES POTIERS de 10h30 à 16h30

Dans la cour de la mairie

Venez mettre les mains dans l’argile ! Création de poteries, reconstitution de céramiques selon les techniques des archéologues, présentation de céramiques issues des fouilles de la région et atelier peinture un espace ludique et familial pour petits et grands.

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL — 16h

Partez à la découverte de ce monument majeur de Jouy-sous-Thelle, érigé au XVIe siècle. Au cours d’une visite commentée d’une heure, découvrez son architecture, son histoire et les enjeux liés à la préservation de ce patrimoine de pierre qui a, au cours de son histoire, fait face à de nombreux dangers.

VISITE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA CHAIRE À LOUP — 17h

Perdue au milieu des champs, cette petite chapelle atypique témoigne de l’histoire du territoire et des e?orts entrepris pour sauver notre patrimoine. Découvrez l’histoire de l’édifice ainsi que le site archéologique qui l’accompagne.

SPECTACLE VIVANT — 18h, à la Chaire à Loup

Pour clôturer cette journée, laissez-vous transporter dans l’Antiquité !

Une représentation théâtrale tout public fera revivre, le temps d’un

spectacle, ses histoires, ses mythes et son théâtre.

Toutes les animations, visites et le spectacle sont gratuits !

Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2026 à Jouy-sous-Thelle .

57 rue Saint-Michel Jouy-sous-Thelle 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 47 52 22 mairie.jouysousthelle@orange.fr

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English :

EUROPEAN HERITAGE DAYS IN JOUY-SOUS-

THELLE ? September 19 & 20, 2026 ?

FREE ADMISSION

This year, the town of Jouy-sous-Thelle invites you to (re)discover and bring its heritage to life.

THE POTTERS’ VILLAGE—10:30 a.m. to 4:30 p.m.

In the town hall courtyard

Come get your hands dirty with clay! Pottery-making, recreating ceramics using techniques employed by archaeologists, a display of ceramics from regional excavations, and a painting workshop: a fun, family-friendly space for all ages.

TOUR OF THE SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL CHURCH at 4:00 p.m.

Set out to discover this major landmark of Jouy-sous-Thelle, built in the 16th century. During a one-hour guided tour, learn about its architecture, its history, and the challenges involved in preserving this stone heritage site, which has faced numerous threats throughout its history.

TOUR OF THE NOTRE-DAME DE LA CHAIRE CHAPEL IN LOUP AT 5:00 PM

Tucked away in the middle of the fields, this small, unique chapel bears witness to the history of the region and the efforts made to save our heritage. Discover the history of the building as well as the accompanying archaeological site.

LIVE PERFORMANCE ? 6:00 p.m., at La Chaire à Loup

To round out the day, let yourself be transported back to antiquity!

A theatrical performance suitable for all ages will bring to life, for the duration of the

show, its stories, myths, and theater.

All activities, tours, and the show are free!

See you on September 19 and 20, 2026, in Jouy-sous-Thelle

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Jouy-sous-Thelle Jouy-sous-Thelle a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre