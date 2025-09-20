Journées Européennes du Patrimoine à la Balaiterie Royville

Journées Européennes du Patrimoine à la Balaiterie Royville samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine à la Balaiterie

1, lieu dit Eglemesnil Royville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine, la Balaiterie vous ouvre ses portes pour des visites commentées de l’atelier de fabrication de balais artisanaux et de la collection sur l’Art du Bois !

Rendez-vous à 10h, 14h et 16h, samedi et dimanche ! .

1, lieu dit Eglemesnil Royville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 77 27 87 lesbalaitiers@gmail.com

English : Journées Européennes du Patrimoine à la Balaiterie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Balaiterie Royville a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Terroir de Caux