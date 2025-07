Journées Européennes du Patrimoine à la Bibliothèque des Dominicains Colmar

Journées Européennes du Patrimoine à la Bibliothèque des Dominicains

12 place des Martyrs de la Résistance Colmar Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

L’artiste britannique Jan Stevens présente un travail né de sa rencontre avec un manuscrit de 1467 conservé à la Bibliothèque et rencontre avec l’artiste le samedi 20

Le couvent des Dominicains restauré, lieu de conservation des collections historiques de Colmar, est un site d’exception pour des collections exceptionnelles. C’est dans un bâtiment largement remanié au XVIIIe siècle qu’est installée depuis 1951 la bibliothèque de la ville.

Exposition ‘de fil en aiguille »

L’artiste britannique Jan Stevens présente un travail né de sa rencontre avec un manuscrit de 1467, conservé à la Bibliothèque des Dominicains de Colmar.

Ce dernier, un herbier illustré de plantes médicinales, a fasciné l’artiste par la simplicité et la modernité de ses dessins. Elle a ressenti une véritable affinité avec l’illustrateur ou l’illustratrice anonyme du XVe siècle.

Samedi 20 septembre 14h-18h

Découverte guidée de l’exposition « De fil en aiguille » en présence de l’artiste Jan Stevens

Rencontre avec l’artiste au cœur de l’exposition De fil en aiguille, conçue comme un cabinet de curiosités un espace de découverte où les visiteurs peuvent explorer le manuscrit illustré face au livre de l’artiste, mais aussi une installation dévoilant les étapes du processus expérimental. .

English :

British artist Jan Stevens presents a work born of his encounter with a manuscript dating from 1467 and preserved in the Library. Meet the artist on Saturday 20th

German :

Der britische Künstler Jan Stevens präsentiert eine Arbeit, die aus seiner Begegnung mit einem in der Bibliothek aufbewahrten Manuskript aus dem Jahr 1467 entstanden ist

Italiano :

L’artista britannico Jan Stevens presenta un’opera basata sul suo incontro con un manoscritto del 1467 conservato in Biblioteca. Incontro con l’artista sabato 20

Espanol :

El artista británico Jan Stevens presenta una obra basada en su encuentro con un manuscrito de 1467 conservado en la Biblioteca. Conozca al artista el sábado 20

