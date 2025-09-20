Journées Européennes du Patrimoine à la Bibliothèque des Quatre-Piliers Bourges

Journées Européennes du Patrimoine à la Bibliothèque des Quatre-Piliers Bourges samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine à la Bibliothèque des Quatre-Piliers

8 Place des 4 Piliers Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine sont une excellente opportunité pour découvrir les anciens ouvrages conservés à la Bibliothèque des Quatre-Piliers.

Certains travaux d’Alain Fournier, notamment ses brouillons du Grand Meaulnes y sont entreposés. Parcourez également les différents récits sur la représentation de l’amour à travers les siècles. .

8 Place des 4 Piliers Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 33 40 mediatheque-info@ville-bourges.fr

English :

The European Heritage Days are an excellent opportunity to discover some of the older works held at the Bibliothèque des Quatre-Piliers.

German :

Die Europäischen Tage des Denkmals sind eine gute Gelegenheit, die alten Werke zu entdecken, die in der Bibliothèque des Quatre-Piliers aufbewahrt werden.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’ottima occasione per scoprire i libri antichi conservati nella Bibliothèque des Quatre-Piliers.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una excelente ocasión para descubrir los libros antiguos conservados en la Bibliothèque des Quatre-Piliers.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Bibliothèque des Quatre-Piliers Bourges a été mis à jour le 2025-09-13 par OT BOURGES