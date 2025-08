Journées Européennes du Patrimoine à la Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence

vendredi 19 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine à la Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle

Du vendredi 19 au samedi 20 septembre 2025 de 10h à 18h. Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

2025-09-19

La bibliothèque patrimoniale et les archives municipales Michel Vovelle vous offrent un programme spécial, pour tous les âges et tous les goûts, pour découvrir ou redécouvrir les missions et les fonds de ces deux services.

Au programme



Le 19 septembre

● de 18h30 à 19h30, Conférence de Jacques Noiray, ancien professeur d’université Les trois villes de Zola, une trilogie publiée à La Pléiade.

Spécialiste des études zoliennes, le conférencier présentera Les Trois Villes d’Emile Zola. Ce roman narre le parcours spirituel de Pierre Froment, prêtre confrontant science et christianisme au cours de séjours à Lourdes, Rome et Paris. Paru dans la prestigieuse collection de La Pléiade en mars 2025, le travail éditorial de Jacques Noiray se fonde notablement sur la transcription des manuscrits originaux conservés à la Méjanes.



Le 20 septembre

● de 10h à 18h, Journée portes ouvertes vous pourrez visiter l’exposition d’Anne Slacik ainsi que la salle de lecture où des trésors patrimoniaux vous attendent !

● de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30, Le trésor du marquis On raconte que le marquis de Méjanes a non seulement légué son importante collection de livres à la Ville d’Aix-en-Provence, mais aurait aussi caché un trésor… Partez à la découverte de la Bibliothèque patrimoniale et des archives municipales, explorez-en toutes les salles pour résoudre des énigmes et trouver les indices qui vous guideront peut-être jusqu’au trésor !

À partir de 8 ans (sur inscription par mail ou par téléphone)

● de 10h à 12h, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30, Cezanne, Zola, et autres pépites patrimoniales Découvrez des documents précieux autour de Cezanne et de la famille de son ami d’enfance Émile Zola.

À partir de 8 ans. .

Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 20 lesmejanes-patrimoine@mairie-aixenprovence.fr

English :

The Michel Vovelle heritage library and municipal archives are offering a special program, for all ages and tastes, to discover or rediscover the missions and collections of these two departments.

German :

Die Patrimonialbibliothek und das Stadtarchiv Michel Vovelle bieten Ihnen ein spezielles Programm für jedes Alter und jeden Geschmack, um die Aufgaben und Bestände dieser beiden Abteilungen zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Italiano :

La Biblioteca del patrimonio e l’Archivio municipale Michel Vovelle propongono un programma speciale, per tutte le età e tutti i gusti, per scoprire o riscoprire le missioni e le collezioni di questi due dipartimenti.

Espanol :

La biblioteca del patrimonio y los archivos municipales Michel Vovelle proponen un programa especial, para todas las edades y gustos, para descubrir o redescubrir las misiones y colecciones de estos dos departamentos.

