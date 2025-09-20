Journées Européennes du Patrimoine à La Caborde Montée du Taret Beaufort-Orbagna

Montée du Taret La CABORDE Beaufort-Orbagna Jura

Gratuit

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

L’architecture de ce site oenotouristique et culturel rentre en « résonnance » avec le territoire dans lequel elle s’insère. Superposant ses lieux de dégustation, de projection et d’exposition, elle se dresse, se signale et offre des vues rayonnantes sur le paysage. Venez (re)découvrir ce bâtiment à l’architecture remarquable et remarquée, lors d’une visite commentée par la responsable du site se terminant en salle de projection avec le visionnage d’une courte vidéo de présentation du projet par l’un des architectes. Découvrez aussi à cette occasion l’exposition des Artistes de Val Sonnette et de l’école de la Loge, élèves de Michèle Goloubieff, dans le cadre du Mois des amateurs.

Visites (20-30 min) à 14h, 15h et 16h (30 personnes maximum par visite).

Ouverture en accès libre de 11 h à 18 h les 2 jours.

Vidéo du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) projetée

en continu au 1er étage de 11 h à 16 h 30 le samedi et de 11 h à 18 h le dimanche. .

Montée du Taret La CABORDE Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

