Journées Européennes du Patrimoine à la chapelle de Presles Marcilly-en-Bassigny
samedi 19 septembre 2026 · Marcilly-en-Bassigny
Informations pratiques
Marcilly-en-Bassigny
Journées Européennes du Patrimoine à la chapelle de Presles
Chapelle Notre-Dame de Presles Marcilly-en-Bassigny Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Cette chapelle est un édifice gothique homogène du début du XIVe siècle, probablement construit par le chapitre cathédrale de Langres. La crypte où jaillit une source fut un lieu de pèlerinage important et la chapelle conserve des fresques médiévales. Classé Monument Historique le 9 juillet 1909, l’édifice a récemment été équipé d’un éclairage.
Accès libre, gratuit.
À 5 km du village .
Chapelle Notre-Dame de Presles Marcilly-en-Bassigny 52360 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 19 62
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la chapelle de Presles Marcilly-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres