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AGENDA · Marcilly-en-Bassigny

Journées Européennes du Patrimoine à la chapelle de Presles Marcilly-en-Bassigny

samedi 19 septembre 2026 · Marcilly-en-Bassigny

Journées Européennes du Patrimoine à la chapelle de Presles Marcilly-en-Bassigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Chapelle Notre-Dame de Presles
Ville
52360 Marcilly-en-Bassigny
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Marcilly-en-Bassigny

Journées Européennes du Patrimoine à la chapelle de Presles

Chapelle Notre-Dame de Presles Marcilly-en-Bassigny Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
Cette chapelle est un édifice gothique homogène du début du XIVe siècle, probablement construit par le chapitre cathédrale de Langres. La crypte où jaillit une source fut un lieu de pèlerinage important et la chapelle conserve des fresques médiévales. Classé Monument Historique le 9 juillet 1909, l’édifice a récemment été équipé d’un éclairage.
Accès libre, gratuit.
À 5 km du village   .

Chapelle Notre-Dame de Presles Marcilly-en-Bassigny 52360 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 19 62 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la chapelle de Presles Marcilly-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres