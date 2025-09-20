Journées européennes du patrimoine à la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp

Journées européennes du patrimoine à la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

VISITES GUIDÉES DE LA COLLINE DE BOURLÉMONT

L’équipe de médiation propose une visite guidée d’une heure, en français afin de découvrir la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp pendant les Journées Européennes du Patrimoine.

C’est une invitation à une promenade architecturale … Au fil de la visite, vous explorerez les quatre façades de la chapelle et comprendrez comment elles s’intègrent parfaitement aux quatre horizons.

À l’intérieur de cette œuvre emblématique de l’architecte franco-suisse, les guides vous feront découvrir comment les jeux de lumière révèlent le travail unique de Le Corbusier, mêlant spiritualité et modernité.

Les médiateurs répondront également à toutes les questions concernant l’histoire et les autres monuments du site.

Quatre horaires de visite sont proposés tout au long du week-end 10 h, 14 h, 15 h et 16 h.

ATELIER « J’observe l’ARCHITECTURE »

Venez flâner et déambuler sur la colline verdoyante, en portant votre attention sur les formes, les jeux de lumière et les œuvres peintes de Le Corbusier. L’activité vous invite chacun à repérer les caractéristiques modernes du monument.

Quelques questions, fournies sur papier, viennent guider l’observation, tandis que les médiateurs sont présents pour enrichir les interprétations des visiteurs.

L’atelier sera ouvert en continu de 10 h à 12 h, et de 14 h à 17 h.

VISITES GUIDÉES DU MONASTÈRE SAINTE-CLAIRE

Les sœurs Clarisses vous accueillent et vous font découvrir leur monastère à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

C’est une occasion unique de découvrir des espaces habituellement fermés au public, tels que la bibliothèque, les salles de travail ou encore les cellules.

Les visites auront lieu samedi et dimanche après-midi, à partir de 14 h 30, avec un départ toutes les 30 minutes jusqu’à 17h (dernier départ). Elles seront assurées par les sœurs Clarisses qui guideront les visiteurs par petits groupes, limités à 20 personnes maximum.

RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION PROPRIÉTAIRE, AONDH

L’Association Œuvre Notre-Dame du haut (AONDH) sera présente sur le site lors des deux journées du patrimoine. Les bénévoles accueillent les curieux à l’abri du pèlerin et proposeront des temps d’échanges. Ils partageront leur expérience d’être propriétaires d’un lieu singulier où rime architecture et spiritualité.

En complément de ces temps d’échanges, les bénévoles de l’association organiseront en continu des visites guidées de l’abri du pèlerin et de la maison du chapelain.

CONCERT DE L’HARMONIE RONCHAMPOISE

Dimanche 21 septembre à 16h30 concert de l’Harmonie Ronchampoise sur l’esplanade vers le chœur extérieur. .

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com

