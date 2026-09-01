Journées européennes du patrimoine à la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp

Informations pratiques

Ronchamp

Journées européennes du patrimoine à la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du Parimoine 2026 – Samedi 19 et dimanche 20 septembre –

En 2026, le thème des journées européennes du Patrimoine portera sur le thème « Patrimoine en danger ». Durant ce week-end, les entrées et les animations sont gratuites pour visiter le site de la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp.

Visites guidées de la chapelle

Nous vous invitons à découvrir l’œuvre emblématique de Le Corbusier : la chapelle Notre-Dame du Haut ! Pendant environ une heure, un guide vous fera découvrir la chapelle, son architecture et son histoire. Vous pourrez également observer les jeux de lumière à l’intérieur et en apprendre davantage sur Le Corbusier et l’histoire de la Colline de Bourlémont.

Horaires des visites pour le samedi et dimanche : 10h30, 14h, 15h et 16h.

Visites guidées du monastère

Les sœurs Clarisses, installées sur la colline, ouvrent les portes de leur monastère à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

C’est une occasion unique de découvrir des espaces habituellement fermés au public, tels que la bibliothèque, les salles de travail ou encore les cellules.

Les visites auront lieu samedi et dimanche après-midi, à partir de 14 h 30, avec un départ toutes les 30 minutes, dernier départ à 16h30. Elles seront assurées par les sœurs Clarisses qui guideront les visiteurs par petits groupes, limités à 15 personnes maximum.

Visites en continu le samedi et le dimanche de l’abri du pèlerin et de la maison du chapelain avec rencontre des bénévoles de l’association propriétaire.

Atelier d’écriture?de Raphaël Baud

Cette animation aura lieu le samedi et sera animée par Raphaël Baud, auteur et éditeur des éditions « Chocolat ! Jeunesse ».

Pendant cet atelier, chacun pourra laisser parler son imagination à travers différents petits exercices d’écriture proposés par l’intervenant. Installés à proximité de la chapelle (en cas de mauvaise météo, l’atelier se tiendra en intérieur), les participants seront invités à écrire autour de la chapelle et de ce qu’elle leur inspire.

L’atelier est ouvert aux enfants comme aux adultes, que vous soyez déjà à l’aise avec l’écriture ou que vous ayez simplement envie de vous lancer.

Nombre de participants : de 5 à 20 personnes

Date : samedi 19 septembre

Durée : de 45min à 1h30 selon l’âge des participants

L’atelier d’illustration?de Jérôme Peyrat «?Inventons notre ville utopique idéale?»

En s’appuyant sur son dernier ouvrage « Peuple de plumes », cet atelier propose de créer une grande fresque collective représentant une ville idéale et utopique. Ouvert à toutes et tous, petits et grands, il invite chaque participant à imaginer et dessiner un élément architectural : une maison, un pont, un bâtiment, un parc, une gare… Autant d’éléments qui, une fois réunis, contribueront à créer une ville unique et collective. Dans un premier temps chaque participant dessine, invente, photocopie, réinterprète un élément architectural. Une fois réalisé, il viendra coller une copie de son travail sur la fresque dessinée.

Date : dimanche 20 septembre

Organisation des l’atelier : le matin de 10h30 à 12h puis l’après-midi de 14h à 15h30 et de 16h à 17h

Date : samedi 19 et dimanche 20 septembre

Horaires : de 10h à 18h – Dernier accès 17h30

Conditions d’accès : entrée et animation gratuites .

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com

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English : Journées européennes du patrimoine à la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp

L’événement Journées européennes du patrimoine à la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)