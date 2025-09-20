Journées Européennes du Patrimoine à la Chapelle Notre Dame d’Etang Velars-sur-Ouche

Velars-sur-Ouche Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Pour le week-end du patrimoine, la visite (gratuite) de Notre-Dame d’Etang est possible ce samedi 20 septembre et ce dimanche 21 septembre de 15h à 19h.

Le 21 septembre intervention à plusieurs reprises de la chanteuse lyrique soprano RACHEL.

Le monument a été complétement restauré entre 2010 et 2020.

Accès par l’A38 sortie Velars-sur-Ouche + suivre signalétique: accès en 10 min de voiture.

Depuis le parking, compter 20 à 30 min à pied pour accéder au monument. .

Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 64 79 64 amis.notredamedetang@yahoo.fr

