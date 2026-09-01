#Journées européennes du patrimoine # à la chapelle Saint-Jean-Balanant Lieu-dit Saint-Jean-Balanant Plouvien
samedi 19 septembre 2026 · Lieu-dit Saint-Jean-Balanant · Plouvien
Informations pratiques
Plouvien
#Journées européennes du patrimoine # à la chapelle Saint-Jean-Balanant
Lieu-dit Saint-Jean-Balanant Chapelle Saint-Jean-Balanant Plouvien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Sant-Yann ouvre les portes de la chapelle Saint-Jean-Balanant à Plouvien.
Les visiteurs seront accueillis les samedi et dimanche après-midi pour découvrir ce lieu de patrimoine emblématique. Tout au long du week-end, Pierre Jollé proposera des visites commentées permettant d’en apprendre davantage sur l’histoire, l’architecture et les particularités de la chapelle.
Une belle occasion de partir à la découverte du patrimoine local et de mieux comprendre l’histoire de ce lieu cher aux habitants. .
Lieu-dit Saint-Jean-Balanant Chapelle Saint-Jean-Balanant Plouvien 29860 Finistère Bretagne
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L’événement #Journées européennes du patrimoine # à la chapelle Saint-Jean-Balanant Plouvien a été mis à jour le 2026-09-03 par OT PAYS DES ABERS