Journées européennes du patrimoine à la Chartreuse d’Aillon, Ancienne chartreuse d’Aillon, Aillon-le-Jeune

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine à la Chartreuse d’Aillon 19 et 20 septembre Ancienne chartreuse d’Aillon Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire et le patrimoine de la Chartreuse d’Aillon, monument emblématique des Bauges, ainsi que GERMINATIONS, notre nouvelle exposition artistique réunissant 22 artistes. Nos jardins ont également pris racine et vous pourrez y découvrir nos premières plantes médicinales !

https://lachartreusedaillon.fr/

Ancienne chartreuse d’Aillon 8 All. des Frênes, 73340 Aillon-le-Jeune, France Aillon-le-Jeune 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://lachartreusedaillon.fr/ »}] Un monastère est bâti en 1241 pour les Chartreux. Plusieurs incendies ravagent le couvent, dont celui de 1582 qui conduit à la reconstruction de l’édifice. En 1793, la Révolution chasse les moines, et le monastère est vendu en 1794. En 1804, il ne reste plus que le bâtiment d’entrée, dit « »bâtiment des étrangers » », le reste étant en ruine. Les bâtiments étaient ordonnés autour de trois cours ou jardins successifs, le dernier comprenant le cimetière.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Chartreuse d’Aillon sera ouverte toute la journée, de 10h à 18h.

©Humat