Journées européennes du patrimoine à la Citadelle de Port-Louis Citadelle de Port-Louis Port-Louis

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Les journées européennes du patrimoine de la 42e édition mettront à l’honneur le patrimoine architectural, qui façonne nos paysages et notre mémoire culturelle. Pour en savoir plus rendez-vous sur le site du ministère de la culture.

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Pendant ces journées à la Citadelle de Port-Louis, vous pourrez visiter librement les salles du Musée national de la Marine et monter sur les remparts afin d’observer la vue exceptionnelle sur la rade.

Vous aurez également accès à l’exposition temporaire de la poudrière de la Citadelle qui présente les photographies de germaine Kanova, photographe reporter de guerre, intitulée « regard d’une photographe sur la libération ».

Vous pourrez rencontrer les bénévoles de la station SNSM Pays de Lorient à la citadelle de Port-Louis sensibilisation, partage et démonstrations seront au programme. .

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 7 60 01 71 34

