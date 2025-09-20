Journées européennes du patrimoine à la Citadelle de Port-Louis Citadelle de Port-Louis Port-Louis
Journées européennes du patrimoine à la Citadelle de Port-Louis Citadelle de Port-Louis Port-Louis samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine à la Citadelle de Port-Louis
Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Les journées européennes du patrimoine de la 42e édition mettront à l’honneur le patrimoine architectural, qui façonne nos paysages et notre mémoire culturelle. Pour en savoir plus rendez-vous sur le site du ministère de la culture.
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
Pendant ces journées à la Citadelle de Port-Louis, vous pourrez visiter librement les salles du Musée national de la Marine et monter sur les remparts afin d’observer la vue exceptionnelle sur la rade.
Vous aurez également accès à l’exposition temporaire de la poudrière de la Citadelle qui présente les photographies de germaine Kanova, photographe reporter de guerre, intitulée « regard d’une photographe sur la libération ».
Vous pourrez rencontrer les bénévoles de la station SNSM Pays de Lorient à la citadelle de Port-Louis sensibilisation, partage et démonstrations seront au programme. .
Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 7 60 01 71 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du patrimoine à la Citadelle de Port-Louis Port-Louis a été mis à jour le 2025-08-27 par ADT 56