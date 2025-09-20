Journées européennes du Patrimoine à la Cité des Bateliers Longueil-Annel

Journées européennes du Patrimoine à la Cité des Bateliers Longueil-Annel samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine à la Cité des Bateliers

59 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel Oise

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Toute l’équipe de la Cité des Bateliers vous attend pour célébrer les Journées Européennes du Patrimoine.

L’entrée de la Maison Musée et la Péniche Musée seront libres durant les deux journées / Les croisières seront à tarif réduit

– Visites de la Maison Musée et de la péniche Musée « Freycinet » GRATUITES

– Croisières promenades à TARIF REDUIT

– Possibilité de pique-niquer dans le jardin du Musée

Croisières à TARIF REDUIT à bord de L’Escapade

Départs le samedi et le dimanche 10h30 13h30 15h30 17h30

Tarifs 6 € (adulte) 4 € (enfant) Gratuit pour les moins de 4 ans

Visites guidées du Musée ou entrée libre Guidées par nos anciens mariniers, ils sauront vous transmettre leur passion pour ce métier qu’ils ont exercé toute une vie.

Samedi 20 septembre 10h30 15h30

Dimanche 21 septembre 10h30- 13h30-15h30

GRATUIT

– Le dimanche démonstrations spectaculaires des jouteurs (USLA)de la ville de Longueil-Annel à 11h30 et 16h30

Réservations pour les croisières https://boutique.deuxvallees.fr/nos-croisieres/croisiere-evenementielle-1h

Venez nombreux partager ce week-end festif autour du patrimoine fluvial, entre tradition et convivialité ! 0 .

59 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 96 05 55 contact@citedesbateliers.com

English :

The entire Cité des Bateliers team looks forward to welcoming you to celebrate the European Heritage Days.

Admission to the Maison Musée and the Péniche Musée will be free on both days / Cruises will be at a reduced rate

German :

Das gesamte Team der Cité des Bateliers erwartet Sie, um die Europäischen Tage des Kulturerbes zu feiern.

Der Eintritt in das Maison Musée und das Péniche Musée ist an beiden Tagen frei / Die Bootsfahrten sind ermäßigt

Italiano :

Tutta l’équipe della Cité des Bateliers è lieta di accogliervi per celebrare le Giornate Europee del Patrimonio.

L’ingresso alla Maison Musée e al Musée Péniche sarà gratuito in entrambe le giornate / Le crociere saranno a tariffa ridotta

Espanol :

Todo el equipo de la Cité des Bateliers le da la bienvenida para celebrar las Jornadas Europeas del Patrimonio.

La entrada a la Maison Musée y al Péniche Musée será gratuita los dos días / Los cruceros tendrán una tarifa reducida

