Journées Européennes du patrimoine à La Clotte Les champs du chateau La Clotte
Journées Européennes du patrimoine à La Clotte Les champs du chateau La Clotte samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du patrimoine à La Clotte
Les champs du chateau La motte féodale La Clotte Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
Date(s) :
2025-09-20
L’équipe de l’ ASMSL vous accueillera dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en vous dévoilant l’histoire de ces lieux.
.
Les champs du chateau La motte féodale La Clotte 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 66 97 05
English :
As part of the European Heritage Days, the ASMSL team will welcome you and tell you all about the history of these places.
German :
Das Team der ASMSL wird Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes empfangen und Ihnen die Geschichte dieser Orte näher bringen.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il team dell’ASMSL sarà a disposizione per raccontare la storia di questi siti.
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el equipo de la ASMSL estará a su disposición para contarle la historia de estos lugares.
L’événement Journées Européennes du patrimoine à La Clotte La Clotte a été mis à jour le 2025-08-14 par Offices de Tourisme de Jonzac