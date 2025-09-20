Journées Européennes du patrimoine à La Clotte Les champs du chateau La Clotte

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

L’équipe de l’ ASMSL vous accueillera dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en vous dévoilant l’histoire de ces lieux.

Les champs du chateau La motte féodale La Clotte 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 66 97 05

English :

As part of the European Heritage Days, the ASMSL team will welcome you and tell you all about the history of these places.

German :

Das Team der ASMSL wird Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes empfangen und Ihnen die Geschichte dieser Orte näher bringen.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il team dell’ASMSL sarà a disposizione per raccontare la storia di questi siti.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el equipo de la ASMSL estará a su disposición para contarle la historia de estos lugares.

