Journées européennes du patrimoine à la Commanderie Templière Arville Couëtron-au-Perche

Commanderie Templière Arville Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Gratuit

Samedi 2025-09-20 10:00:00

2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Visites guidées, animations et interventions historiques vous sont proposées durant la 42e édition de ces Journées.

Journées européennes du patrimoine à la Commanderie Templière Arville. Un programme d'animations est proposé à l'occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine. Durant l'évènement, l'accès au site historique est gratuit tout le week-end. Retrouvez le programme détaillé sur notre site internet www.commanderie-arville.com.

Commanderie Templière Arville Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

English :

Guided tours, events and historical presentations are on offer during the 41st edition of the Journées.

German :

Geführte Besichtigungen, Animationen und historische Interventionen werden Ihnen während der 41.

Italiano :

Visite guidate, eventi e presentazioni storiche sono in programma durante la 41a edizione di queste giornate.

Espanol :

Durante la 41ª edición de estas Jornadas se ofrecen visitas guiadas, actos y presentaciones históricas.

