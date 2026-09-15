JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE A LA COUR DES CONSULS LA COUR DES CONSULS Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · LA COUR DES CONSULS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE A LA COUR DES CONSULS
LA COUR DES CONSULS 46 Rue des Couteliers Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Au centre du vieux Toulouse, dans une demeure familiale de charme du XVIIIe siècle, ce lieu historique admirablement conservé accueille aujourd’hui un hôtel.
Ce week-end, la Cour des Consuls vous ouvre ses portes !
Franchissez la porte et visitez cet escalier monumental datant de 1750 avec sa rampe en fer forgé.
Elle a été conçue dans un style de transition, avec son décor de boucles, de festons, de fleurons, d’arches et de lauriers.
Ensuite pénétrez dans le restaurant « Le Cénacle » où vous découvrirez une cheminée datée de l’année 1536, de l’époque Renaissance, ainsi qu’une magnifique reproduction du « Le Souper à Emmaüs » ou « la Cène à Emmaüs » de Caravage qui habille la pièce.
Retrouvez le détail de la programmation sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .
LA COUR DES CONSULS 46 Rue des Couteliers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 16 19 99 ha086@accor.com
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English :
The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.
L’événement JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE A LA COUR DES CONSULS Toulouse a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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