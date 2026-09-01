Journées Européennes du Patrimoine > À la croisée des chemins Dangy
dimanche 20 septembre 2026 · Dangy
Informations pratiques
Dangy
Journées Européennes du Patrimoine > À la croisée des chemins
3 Rue des Chevaliers Dangy Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre de la résidence de territoire de Dangy « À la croisée des chemins – Quand les vivants se racontent » avec Aurélie Augé et la complicité des habitants, rendez-vous le 20 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, à Pont-Brocard (Dangy) pour une promenade sensible participative suivie d’un apéro-causette.
> Promenade sensible participative – À partir de 14h30 (Départ 15h).
> Apéro-causette – À partir de 18h.
Pensez à vous inscrire. .
3 Rue des Chevaliers Dangy 50750 Manche Normandie +33 6 21 52 39 39
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English : Journées Européennes du Patrimoine > À la croisée des chemins
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > À la croisée des chemins Dangy a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Saint-Lô