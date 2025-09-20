Journées européennes du patrimoine à la crypte de la cathédrale Bourges

Journées européennes du patrimoine à la crypte de la cathédrale Bourges samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine à la crypte de la cathédrale

Place Étienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite de la crypte de la cathédrale de Bourges dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Plongez dans l’histoire fascinante de la cathédrale de Bourges en découvrant sa crypte, lors des Journées européennes du patrimoine.

Les 20 et 21 septembre, profitez d’une occasion unique d’explorer ce joyau du patrimoine architectural. Samedi matin, de 10h à 12h, laissez-vous guider lors d’une visite commentée de 30 minutes, pour percer les secrets de cet espace monumental et mieux comprendre son rôle dans la construction de la cathédrale.

L’après-midi, ainsi que le dimanche de 14h à 17h30, la crypte vous ouvre ses portes en visite libre. Déambulez à votre rythme et imprégnez-vous de l’atmosphère unique de ce lieu chargé d’histoire.

Une expérience gratuite qui séduira les passionnés d’architecture, les amateurs d’histoire et les curieux, désireux de plonger sous terre. .

Place Étienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 49 44

English :

Visit the crypt of Bourges Cathedral as part of the European Heritage Days.

German :

Besuch der Krypta der Kathedrale von Bourges im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals.

Italiano :

Visita alla cripta della Cattedrale di Bourges nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Visite la cripta de la catedral de Bourges en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

L’événement Journées européennes du patrimoine à la crypte de la cathédrale Bourges a été mis à jour le 2025-08-29 par OT BOURGES