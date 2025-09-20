Journées européennes du Patrimoine à la découverte d’Ambillou Ambillou

Ambillou Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème « Patrimoine architectural » l’association Nature et Patrimoine en Gâtine des Landes vous invite à découvrir les éléments du patrimoine architectural du centre bourg d’Ambillou, sous la forme d’un circuit pédestre commenté dans les rues du village, le samedi 20 septembre 2025.

Départ à 10 heures de la salle des fêtes 2 rue du Foyer rural.

A l’issue, vous pourrez plonger dans les images de la vie dans la commune d’Ambillou au cours des années 1850-1950, présentées dans la salle des fêtes.

Animation gratuite (durée 2 heures environ)

Cette exposition pour tout public sera ouverte les samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10 heures à 18 heures (Entrée libre) .

2 Rue du Foyer Rural Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 53 38 natpat.gl@orange.fr

English :

The association Nature et Patrimoine en Gâtine des Landes invites you to discover the architectural heritage of Ambillou’s town center, on a guided walking tour of the village streets.

German :

Der Verein Nature et Patrimoine en Gâtine des Landes lädt Sie ein, die Elemente des architektonischen Erbes des Ortskerns von Ambillou in Form eines kommentierten Rundgangs durch die Straßen des Dorfes zu entdecken.

Italiano :

L’associazione Nature et Patrimoine en Gâtine des Landes vi invita a scoprire il patrimonio architettonico del centro di Ambillou, con una visita guidata a piedi per le vie del villaggio.

Espanol :

La asociación Nature et Patrimoine en Gâtine des Landes le invita a descubrir el patrimonio arquitectónico del centro de Ambillou, en una visita guiada a pie por las calles del pueblo.

