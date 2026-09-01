UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bellefond

Journées européennes du patrimoine : À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source La maison des écoles Bellefond

samedi 19 septembre 2026 · La maison des écoles · Bellefond

Journées européennes du patrimoine : À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source La maison des écoles Bellefond

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
La maison des écoles
Adresse
11 Route de la Goilane
Ville
33760 Bellefond
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Bellefond

Journées européennes du patrimoine : À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source

La maison des écoles 11 Route de la Goilane Bellefond Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Une ancienne élève partage ses souvenirs et anecdotes autour de la Maison des Écoles, à travers une exposition de photographies anciennes et une visite de la source voisine, autrefois réputée pour ses vertus miraculeuses. Un moment de rencontre pour faire revivre la mémoire des lieux. Entrée libre.   .

La maison des écoles 11 Route de la Goilane Bellefond 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 60 16 29  communedebellefond@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine : À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source

L’événement Journées européennes du patrimoine : À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source Bellefond a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de l’Entre-deux-Mers

À voir aussi à Bellefond (Gironde)