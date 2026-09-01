Journées européennes du patrimoine : À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source La maison des écoles Bellefond
samedi 19 septembre 2026 · La maison des écoles · Bellefond
Informations pratiques
Bellefond
Journées européennes du patrimoine : À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source
La maison des écoles 11 Route de la Goilane Bellefond Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une ancienne élève partage ses souvenirs et anecdotes autour de la Maison des Écoles, à travers une exposition de photographies anciennes et une visite de la source voisine, autrefois réputée pour ses vertus miraculeuses. Un moment de rencontre pour faire revivre la mémoire des lieux. Entrée libre. .
La maison des écoles 11 Route de la Goilane Bellefond 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 60 16 29 communedebellefond@orange.fr
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English : Journées européennes du patrimoine : À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source
L’événement Journées européennes du patrimoine : À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source Bellefond a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de l’Entre-deux-Mers
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