Journées Européennes du patrimoine À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source de Bellefond La maison des écoles Bellefond

Informations pratiques

Bellefond

Journées Européennes du patrimoine À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source de Bellefond

La maison des écoles 11 Route de la Goilane Bellefond Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À la découverte de l’histoire de la Maison des Écoles, de la source et des carrières

Venez découvrir l’histoire de la Maison des Écoles à travers les souvenirs et le témoignage d’une ancienne élève.

Au programme partage de souvenirs et d’anecdotes, exposition de photographies anciennes ainsi que découverte de la source située à proximité de l’école, autrefois réputée pour ses vertus miraculeuses.

Un moment de rencontre et de découverte pour faire revivre la mémoire de l’école et de ses alentours. .

La maison des écoles 11 Route de la Goilane Bellefond 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 60 16 29

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English : Journées Européennes du patrimoine À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source de Bellefond

L’événement Journées Européennes du patrimoine À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source de Bellefond Bellefond a été mis à jour le 2026-08-31 par OT de l’Entre-deux-Mers