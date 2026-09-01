Journées Européennes du patrimoine À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source de Bellefond La maison des écoles Bellefond
samedi 19 septembre 2026 · La maison des écoles · Bellefond
Informations pratiques
Bellefond
Journées Européennes du patrimoine À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source de Bellefond
La maison des écoles 11 Route de la Goilane Bellefond Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À la découverte de l’histoire de la Maison des Écoles, de la source et des carrières
Venez découvrir l’histoire de la Maison des Écoles à travers les souvenirs et le témoignage d’une ancienne élève.
Au programme partage de souvenirs et d’anecdotes, exposition de photographies anciennes ainsi que découverte de la source située à proximité de l’école, autrefois réputée pour ses vertus miraculeuses.
Un moment de rencontre et de découverte pour faire revivre la mémoire de l’école et de ses alentours. .
La maison des écoles 11 Route de la Goilane Bellefond 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 60 16 29
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English : Journées Européennes du patrimoine À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source de Bellefond
L’événement Journées Européennes du patrimoine À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source de Bellefond Bellefond a été mis à jour le 2026-08-31 par OT de l’Entre-deux-Mers