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Journées Européennes du patrimoine À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source de Bellefond La maison des écoles Bellefond

samedi 19 septembre 2026 · La maison des écoles · Bellefond

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
La maison des écoles
Adresse
11 Route de la Goilane
Ville
33760 Bellefond
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Bellefond

Journées Européennes du patrimoine À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source de Bellefond

La maison des écoles 11 Route de la Goilane Bellefond Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À la découverte de l’histoire de la Maison des Écoles, de la source et des carrières
Venez découvrir l’histoire de la Maison des Écoles à travers les souvenirs et le témoignage d’une ancienne élève.
Au programme partage de souvenirs et d’anecdotes, exposition de photographies anciennes ainsi que découverte de la source située à proximité de l’école, autrefois réputée pour ses vertus miraculeuses.
Un moment de rencontre et de découverte pour faire revivre la mémoire de l’école et de ses alentours.   .

La maison des écoles 11 Route de la Goilane Bellefond 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 60 16 29 

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English : Journées Européennes du patrimoine À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source de Bellefond

L’événement Journées Européennes du patrimoine À la découverte de la maison des écoles, des carrières et de la source de Bellefond Bellefond a été mis à jour le 2026-08-31 par OT de l’Entre-deux-Mers

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