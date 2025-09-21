Journées Européennes du Patrimoine / A la découverte de l’histoire de Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge

Journées Européennes du Patrimoine / A la découverte de l’histoire de Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine / A la découverte de l’histoire de Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet

Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de l’histoire de l’église de Saint Michel de Livet organisée par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet le dimanche 21 septembre à partir de 14h30.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de l’histoire de l’église de Saint Michel de Livet organisée par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet le dimanche 21 septembre à partir de 14h30. .

Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 61 19 96

English : Journées Européennes du Patrimoine / A la découverte de l’histoire de Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet

As part of the European Heritage Days, discover the history of the church of Saint Michel de Livet organized by the association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet on Sunday September 21 from 2.30pm.

German : Journées Européennes du Patrimoine / A la découverte de l’histoire de Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals können Sie am Sonntag, den 21. September ab 14:30 Uhr auf eine Entdeckungsreise durch die Geschichte der Kirche von Saint Michel de Livet gehen, die von der Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet organisiert wird.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, domenica 21 settembre, dalle 14.30, scoprite la storia della chiesa di Saint Michel de Livet, organizzata dall’associazione Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la historia de la iglesia de Saint Michel de Livet, organizada por la asociación de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet el domingo 21 de septiembre a partir de las 14.30 horas.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine / A la découverte de l’histoire de Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Lisieux Normandie Tourisme