Journées Européennes du Patrimoine à la découverte des Chapelles Plougastel-Daoulas

Journées Européennes du Patrimoine à la découverte des Chapelles Plougastel-Daoulas dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine à la découverte des Chapelles

8 Rte de Saint-Guénolé Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir l’architecture et la statuaire des chapelles de Plougastel.

Le dimanche, différents bénévoles ouvrent les portes des chapelles

– Sainte-Christine

– Saint-Trémeur

– Saint-Guénolé.

Gratuit

Sans réservation .

8 Rte de Saint-Guénolé Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la découverte des Chapelles Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole