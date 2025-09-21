Journées Européennes du Patrimoine à la découverte des Chapelles Plougastel-Daoulas
8 Rte de Saint-Guénolé Plougastel-Daoulas Finistère
Début : 2025-09-21 14:30:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-21
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir l’architecture et la statuaire des chapelles de Plougastel.
Le dimanche, différents bénévoles ouvrent les portes des chapelles
– Sainte-Christine
– Saint-Trémeur
– Saint-Guénolé.
Gratuit
Sans réservation .
