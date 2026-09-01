Journées européennes du patrimoine – A la découverte du Prieuré et du Logis seigneurial de la Motte Parvis de L’intervalle Noyal-sur-Vilaine
dimanche 20 septembre 2026 · Parvis de L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
Journées européennes du patrimoine – A la découverte du Prieuré et du Logis seigneurial de la Motte
Parvis de L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Ouverture dès 10h du hall de L’intervalle (exposition sur l’histoire du lieu) suivi de la visite commentée à 11h.
Cette visite vous invite à remonter le temps à travers l’architecture et les témoignages d’un patrimoine remarquable. Le prieuré et l’ancien logis seigneurial dévoilent, au fil de la découverte, l’histoire des lieux, de leurs occupants et de leur évolution au cours des siècles.
Visite commentée par l’association les Noyales.
Durée : 45 min .
Parvis de L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine – A la découverte du Prieuré et du Logis seigneurial de la Motte Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-09-10 par OT – CHATEAUGIRON
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