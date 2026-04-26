Journées européennes du Patrimoine À la découverte du Tiers Lieu Au Charbon et de son histoire Courseulles-sur-Mer
vendredi 18 septembre 2026 · Courseulles-sur-Mer
Informations pratiques
Courseulles-sur-Mer
Journées européennes du Patrimoine À la découverte du Tiers Lieu Au Charbon et de son histoire
Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Un temps fort consacré à l’histoire du lieu lui même, autrefois dépôt de charbon, aujourd’hui en transformation. Parcours photos anciennes du lieu et visite des espaces
Un temps fort consacré à l’histoire du lieu lui même, autrefois dépôt de charbon, aujourd’hui en transformation.
Parcours photos anciennes du lieu et visite des espaces. .
Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 77 06 69 info@aucharbonnormandie.com
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English : Journées européennes du Patrimoine À la découverte du Tiers Lieu Au Charbon et de son histoire
A highlight focusing on the history of the site itself, formerly a coal depot and now undergoing redevelopment. A tour featuring old photographs of the site and a visit to the various areas
L’événement Journées européennes du Patrimoine À la découverte du Tiers Lieu Au Charbon et de son histoire Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-22 par Calvados Attractivité