Informations pratiques

Courseulles-sur-Mer

Journées européennes du Patrimoine À la découverte du Tiers Lieu Au Charbon et de son histoire

Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 17:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Un temps fort consacré à l’histoire du lieu lui même, autrefois dépôt de charbon, aujourd’hui en transformation. Parcours photos anciennes du lieu et visite des espaces

Un temps fort consacré à l’histoire du lieu lui même, autrefois dépôt de charbon, aujourd’hui en transformation.

Parcours photos anciennes du lieu et visite des espaces. .

Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 77 06 69 info@aucharbonnormandie.com

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English : Journées européennes du Patrimoine À la découverte du Tiers Lieu Au Charbon et de son histoire

A highlight focusing on the history of the site itself, formerly a coal depot and now undergoing redevelopment. A tour featuring old photographs of the site and a visit to the various areas

L’événement Journées européennes du Patrimoine À la découverte du Tiers Lieu Au Charbon et de son histoire Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-22 par Calvados Attractivité