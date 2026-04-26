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AGENDA · Courseulles-sur-Mer

Journées européennes du Patrimoine À la découverte du Tiers Lieu Au Charbon et de son histoire Courseulles-sur-Mer

vendredi 18 septembre 2026 · Courseulles-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Tiers Lieu Au Charbon
Ville
14470 Courseulles-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Courseulles-sur-Mer

Journées européennes du Patrimoine À la découverte du Tiers Lieu Au Charbon et de son histoire

Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Un temps fort consacré à l’histoire du lieu lui même, autrefois dépôt de charbon, aujourd’hui en transformation. Parcours photos anciennes du lieu et visite des espaces
Un temps fort consacré à l’histoire du lieu lui même, autrefois dépôt de charbon, aujourd’hui en transformation.
Parcours photos anciennes du lieu et visite des espaces.   .

Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 77 06 69  info@aucharbonnormandie.com

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English : Journées européennes du Patrimoine À la découverte du Tiers Lieu Au Charbon et de son histoire

A highlight focusing on the history of the site itself, formerly a coal depot and now undergoing redevelopment. A tour featuring old photographs of the site and a visit to the various areas

L’événement Journées européennes du Patrimoine À la découverte du Tiers Lieu Au Charbon et de son histoire Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-22 par Calvados Attractivité

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