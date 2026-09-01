Journées Européennes du Patrimoine à la Ferme Caussenarde d’autrefois Hyelzas Hures-la-Parade

Informations pratiques

Hures-la-Parade

Journées Européennes du Patrimoine à la Ferme Caussenarde d’autrefois

Hyelzas Ferme Caussenarde d’Autrefois Hures-la-Parade Lozère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Ferme Caussenarde d’Autrefois vous propose à l’occasion des journées du Patrimoine, la visite guidée de la ferme Caussenarde, animation autour de la vannerie, visite sur le travail des femmes autrefois, présentation du livre « Le Causse Méjean,, contes

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Hyelzas Ferme Caussenarde d’Autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie

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English :

The Caussenarde Farm of Yesteryear is offering, as part of Heritage Days, a guided tour of the Caussenarde farm, a basket-weaving demonstration, a look at the work women did in the past, a presentation of the book “Le Causse Méjean,” and storytelling.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes