Journées Européennes du Patrimoine à la Forteresse royale de Chinon Chinon

Journées Européennes du Patrimoine à la Forteresse royale de Chinon
2 rue du château Chinon Indre-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Visites libres ou visites thématiques en entrée libre tout le week-end.
2 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr
English :
Self-guided tours or themed tours with free admission all weekend.
German :
Freie Besichtigungen oder thematische Führungen bei freiem Eintritt das ganze Wochenende über.
Italiano :
Visite autoguidate o a tema con ingresso gratuito per tutto il fine settimana.
Espanol :
Visitas autoguiadas o temáticas con entrada gratuita todo el fin de semana.
