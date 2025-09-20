Journées Européennes du Patrimoine à la Forteresse royale de Chinon Chinon

Journées Européennes du Patrimoine à la Forteresse royale de Chinon

2 rue du château Chinon Indre-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visites libres ou visites thématiques en entrée libre tout le week-end.

2 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

English :

Self-guided tours or themed tours with free admission all weekend.

German :

Freie Besichtigungen oder thematische Führungen bei freiem Eintritt das ganze Wochenende über.

Italiano :

Visite autoguidate o a tema con ingresso gratuito per tutto il fine settimana.

Espanol :

Visitas autoguiadas o temáticas con entrada gratuita todo el fin de semana.

