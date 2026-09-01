Informations pratiques

Les Eyzies

Journées européennes du Patrimoine à la Grotte des Combarelles

Route de Sarlat Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

9h30-12h30 et 14h-17h30. La grotte des Combarelles, riche de gravures magdaléniennes vieilles de 17 000 ans, est un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sur réservation. Gratuit.

Un chef-d’œuvre de l’art pariétal

Prenez part à la visite commentée de la grotte des Combarelles, haut lieu de la culture magdalénienne.

Profond sanctuaire préhistorique, la grotte recèle de très nombreuses représentations animales et humaines gravées, datées d’environ 17000 ans avant le présent.

Classée au titre des Monuments historiques en 1902, elle est également inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979. Sur réservation. .

Route de Sarlat Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du Patrimoine à la Grotte des Combarelles

9:30 a.m.–12:30 p.m. and 2:00 p.m.–5:30 p.m. The Combarelles Cave, home to 17,000-year-old Magdalenian engravings, is a UNESCO World Heritage Site. Reservations required. Free admission.

L’événement Journées européennes du Patrimoine à la Grotte des Combarelles Les Eyzies a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère