Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Brique Saint-Martin-d'Aubigny samedi 20 septembre 2025.

3, La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny Manche

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Découvrez un patrimoine presque méconnu du XIXe siècle à la Maison de la Brique ! Visites guidées, audioguide et visites libres, atelier de fabrication de mini-briques et chasse au trésor des briques d’or pour petits et grands. Un rendez-vous convivial à vivre en famille ou entre amis, dès 6 ans. Tables de pique-nique à disposition. .

3, La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 61 95 mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr

