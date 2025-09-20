Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Brique Saint-Martin-d’Aubigny
Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Brique Saint-Martin-d’Aubigny samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Brique
3, La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Découvrez un patrimoine presque méconnu du XIXe siècle à la Maison de la Brique ! Visites guidées, audioguide et visites libres, atelier de fabrication de mini-briques et chasse au trésor des briques d’or pour petits et grands. Un rendez-vous convivial à vivre en famille ou entre amis, dès 6 ans. Tables de pique-nique à disposition. .
3, La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 61 95 mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Brique
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Brique Saint-Martin-d’Aubigny a été mis à jour le 2025-09-03 par Côte Ouest Centre Manche