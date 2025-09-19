Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Céramique Place du 8 mai 1945 Saint-Uze

Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Céramique Place du 8 mai 1945 Saint-Uze vendredi 19 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Céramique

Place du 8 mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Atelier coulage de porcelaine

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Ateliers de coulage de porcelaine proposés le vendredi 19 septembre, samedi 20 et dimanche 21 à 16h. A partir de 6 ans.

Durée 1h. Réservation obligatoire au 04 75 03 98 01

Place du 8 mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 98 01 contact@territoire-ceramique.com

English :

Porcelain casting workshops on Friday September 19, Saturday September 20 and Sunday September 21 at 4pm. Ages 6 and up.

Duration: 1 hour. Reservations required on 04 75 03 98 01

German :

Workshops zum Gießen von Porzellan werden am Freitag, den 19. September, Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. um 16 Uhr angeboten. Ab 6 Jahren.

Dauer: 1 Stunde. Reservierung erforderlich unter 04 75 03 98 01

Italiano :

Laboratori di fusione della porcellana venerdì 19 settembre, sabato 20 e domenica 21 alle 16.00. Dai 6 anni in su.

Durata: 1 ora. Prenotazione obbligatoria al numero 04 75 03 98 01

Espanol :

Talleres de vaciado de porcelana el viernes 19 de septiembre, el sábado 20 y el domingo 21 a las 16.00 h. A partir de 6 años.

Duración: 1 hora. Imprescindible reservar en el 04 75 03 98 01

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Céramique Saint-Uze a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche