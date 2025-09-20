Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine Maison de la Mémoire et du Patrimoine Chamonix-Mont-Blanc
Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Exposition temporaire « Chamonix 1924 l’invention des Jeux Olympiques d’hiver » jusqu’en novembre 2026
Entrée libre et gratuite de 14h à 18h
Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 55 accueilmmp@ccvcmb.fr
English :
Temporary exhibition: « Chamonix 1924: the invention of the Winter Olympics » until November, 2026
Free admission 2pm to 6pm
German :
Sonderausstellung: « Chamonix 1924: Die Erfindung der Olympischen Winterspiele » bis November 2026
Freier Eintritt von 14 bis 18 Uhr
Italiano :
Mostra temporanea: « Chamonix 1924: l’invenzione delle Olimpiadi invernali » fino a novembre 2026
Ingresso libero dalle 14.00 alle 18.00
Espanol :
Exposición temporal: « Chamonix 1924: la invención de los Juegos Olímpicos de Invierno » hasta noviembre de 2026
Entrada gratuita de 14.00 a 18.00 h.
