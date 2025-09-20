Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine Maison de la Mémoire et du Patrimoine Chamonix-Mont-Blanc

Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine

Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Exposition temporaire « Chamonix 1924 l’invention des Jeux Olympiques d’hiver » jusqu’en novembre 2026

Entrée libre et gratuite de 14h à 18h

Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 55 accueilmmp@ccvcmb.fr

English :

Temporary exhibition: « Chamonix 1924: the invention of the Winter Olympics » until November, 2026

Free admission 2pm to 6pm

German :

Sonderausstellung: « Chamonix 1924: Die Erfindung der Olympischen Winterspiele » bis November 2026

Freier Eintritt von 14 bis 18 Uhr

Italiano :

Mostra temporanea: « Chamonix 1924: l’invenzione delle Olimpiadi invernali » fino a novembre 2026

Ingresso libero dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

Exposición temporal: « Chamonix 1924: la invención de los Juegos Olímpicos de Invierno » hasta noviembre de 2026

Entrada gratuita de 14.00 a 18.00 h.

