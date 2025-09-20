Journées Européennes du Patrimoine à la Maison des Cultures du Monde Maison des Cultures du Monde – Centre français du patrimoine culturel immatériel Vitré

Journées Européennes du Patrimoine à la Maison des Cultures du Monde Maison des Cultures du Monde – Centre français du patrimoine culturel immatériel Vitré samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine à la Maison des Cultures du Monde 20 et 21 septembre Maison des Cultures du Monde – Centre français du patrimoine culturel immatériel Ille-et-Vilaine

Les ateliers sont gratuits pour Les JEP – inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Maison des Cultures du Monde ouvre ses portes à Vitré !

Au programme, la visite libre du prieuré des Bénédictins et une plongée dans les coulisses de la Maison des cultures du monde – CFPCI :

– des visites commentées de l’exposition « Marionnettes. Personnages et récits d’Asie » samedi 20 et dimanche 21 septembre, à 14h et 16h

– déambulation libre dans les espaces normalement fermés au public : la cave voûtée, la terrasse avec vue sur le pré des lavendières, des pièces classées,…

– ateliers créatifs dans la cloître : création de masques (samedi à 15h), fabrique ta marionnette (dimanche à 15h)

– découverte de notre collection de CD du label INEDIT

– la boutique de nos éditions : tous les numéros de la Revue Internationale de l’Imaginaire, catalogues des expositions passées, Atlas de l’Imaginaire et bien d’autres ouvrages encore…

Maison des Cultures du Monde – Centre français du patrimoine culturel immatériel 2 Rue des Benedictins, 35500 Vitré, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299758290 https://www.maisondesculturesdumonde.org [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7isJg5F36UhuCiO1Cd30-ujjpa_d6NfoTNVufGeRg-27GZQ/viewform?usp=header »}] [{« link »: « https://www.maisondesculturesdumonde.org/Expositions/exposition-marionnettes-1 »}] Le prieuré des Bénédictins de Vitré est un édifice très important dans la ville. Édifié à l’endroit le plus élevé de la ville close et au-dessus de la vallée de la Vilaine, il s’impose au regard depuis les quartiers nord et à l’entrée en ville des routes venant de ce côté. Devenu urbain à cause de l’extension de la ville, et de ce fait pouvant être considéré comme couvent, il est au cœur de la ville close et forme un ensemble avec l’église Notre-Dame. C’est un monastère urbain du XVIIe siècle comprenant un cloître sur plan carré ouvert par cinq arcades en plein-cintre par côté ; les galeries du cloître ne sont pas en appentis mais intégrées dans les quatre ailes (l’aile sud est très peu importante ; elle présente un prolongement hors œuvre vers l’est pour la porterie). L’ensemble est relié au chœur de l’église Notre-Dame par la sacristie. Les bâtiments sont caractérisés par un souci de symétrie et de sobriété typique de la Congrégation de Saint-Maur qui les a fait édifier. Au XIXe siècle, les combles des ailes ouest, sud et est sont refaits, un parc remplace le jardin potager à l’ouest, un fronton néo-Renaissance frappé aux armes de la ville souligne l’entrée de l’aile est, le plafond et les portes donnant sur le cloître sont refaits dans le style Napoléon III. A l’intérieur, au rez-de-chaussée de l’aile nord, une salle lambrissée est classée au titre des objets mobiliers. Entrée libre et gratuite du mardi au vendredi de 14h à 17h (ouvert les week-ends d’avril à novembre).

La Maison des Cultures du Monde ouvre ses portes à Vitré !

© MCM | Marine Vergnes