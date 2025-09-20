Journées Européennes du Patrimoine à la Maison des Musées Bourges

Journées Européennes du Patrimoine à la Maison des Musées

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine un moment de rencontre, de transmission et de valorisation de notre héritage culturel !

La Maison des Musées vous propose d’explorer ses lieux et de participer à ses différentes médiations. Par ailleurs, Jacques Briand, membre des Faiseurs, assurera l’atelier « Carnet de Voyage », le samedi 20 septembre de 14h00 à 18h00. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

English :

The European Heritage Days: a time to meet, pass on and promote our cultural heritage!

German :

Die Europäischen Tage des Kulturerbes: ein Moment der Begegnung, der Weitergabe und der Aufwertung unseres kulturellen Erbes!

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio: un momento per incontrarsi, trasmettere e promuovere il nostro patrimonio culturale!

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio: ¡un momento de encuentro, transmisión y promoción de nuestro patrimonio cultural!

