Journées européennes du patrimoine à la Maison du Charolais La Maison du Charolais Charolles

Informations pratiques

Charolles

Journées européennes du patrimoine à la Maison du Charolais

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette année, la Maison du Charolais a le plaisir de présenter l’exposition « Les Dzens du T’sarolais » de Marc Combier, les 19 et 20 septembre, de 10 h à 18 h. À travers ses photographies, Marc Combier porte un regard singulier sur les habitants et le territoire charolais.

Une conférence consacrée à Jean-Marie Combier, Marc Combier sera présent le dimanche 20 septembre, de 14 h 30 à 16 h, pour une conférence consacrée à la vie de son père, Jean-Marie Combier, photographe dont le travail témoigne de la mémoire et de l’évolution des territoires. .

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00

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English : Journées européennes du patrimoine à la Maison du Charolais

L’événement Journées européennes du patrimoine à la Maison du Charolais Charolles a été mis à jour le 2026-09-03 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)