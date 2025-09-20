Journées Européennes du Patrimoine à la Maison du Doyenné Cholet
Journées Européennes du Patrimoine à la Maison du Doyenné Cholet samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine à la Maison du Doyenné
9 avenue Foch Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Visite libre de la maison et vide-grenier. .
9 avenue Foch Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 07 54 mdo.cholet@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Maison du Doyenné Cholet a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme du Choletais