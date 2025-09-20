Journées Européennes du Patrimoine à la Maison Forte du Prat Générac

195 Lieu-dit Le Prat Générac Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

La maison forte du Prat ouvre ses portes à l’occasion des journées européennes du patrimoine !

Découvrez un patrimoine rare en Gironde lors de 2 visites guidées gratuites (sur inscription uniquement)

• Samedi 20 septembre à 15h30

• Dimanche 21 septembre à 10h30

Durée de la visite environ 1h30. Au programme une visite accompagnée par les propriétaires des lieux qui commencera dans le jardin par un historique du bâtiment, avant de découvrir les intérieurs (cuisine, grand escalier…).

Enfants (et animaux !) bienvenus. .

195 Lieu-dit Le Prat Générac 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine maisonforteduprat@gmail.com

